Фернандес прилетел в Казань на матч с «Рубином»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прибыл в Казань на матч 18-го тура чемпионата России против «Рубина».
«Мы в Казани! Марио с нами», - говорится в сообщении официального твиттера ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Фернандес отсутствует в составе команды. Матч «Рубин» - ЦСКА состоится 26 ноября и начнется в 14:00 по Москве.
Мы в Казани! Список игроков, прилетевших на #РубинЦСКА ➡️ https://t.co/8g74KmPULI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 ноября 2017 г.
Марио с нами 👍 pic.twitter.com/na9mk5vjE4