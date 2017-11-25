Защитник ЦСКА Марио Фернандес прибыл в Казань на матч 18-го тура чемпионата России против «Рубина».

«Мы в Казани! Марио с нами», - говорится в сообщении официального твиттера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Фернандес отсутствует в составе команды. Матч «Рубин» - ЦСКА состоится 26 ноября и начнется в 14:00 по Москве.