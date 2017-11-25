«Мы в Казани! Марио с нами», - говорится в сообщении официального твиттера ЦСКА.

ЦСКА отправился в Казань без Фернандеса

Ранее сообщалось, что Фернандес отсутствует в составе команды. Матч «Рубин» - ЦСКА состоится 26 ноября и начнется в 14:00 по Москве.

 

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