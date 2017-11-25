- Для болельщиков игра получилась хорошая: они увидели пять голов и много моментов. "Тосно" начал лучше, но мы забили первые, Григалава мог удвоить счет. Тогда бы мы могли решить вопрос об исходе матча. Второй тайм начали плохо, но потом снова вели. При счете 2:1 мог забивать Джорджевич, но не реализовал этот момент.

- Готовились к Маркову?

- Мы ожидали, что Марков выйдет в основном составе. Он молодец, что забил три мяча. Но это футбол, тем он и интересен. , - приводит слова Божовича корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, в матче 18 тура РФПЛ «Тосно» на «Петровском» переиграл тульский «Арсенал».

В первом тайме счет в матче открыл Горан Чаушич. Во втором тайме команды дважды обменялись голами: на мяч Сергея Ткачева тосненцы ответили хет-триком Евгения Маркова, который вышел на поле на 57 минуте, а отличился на 61, 79 и 81 минутах.

Отметим, самый быстрый хет-трик в РФПЛ принадлежит Веллитону, который в 2010 году забил три мяча "Томи" за шесть минут.

После этой победы "Тосно" поднялось из зоны вылета на 11 место, а Евгений Марков вышел на второе место в списке бомбардиров, забив восемь мячей за сезон.

Также Марков стал третьим игроком в истории чемпионатов России, которому удалось сделать хет-трик после выхода на замену. До этого такое удавалось Егору Титову, Дмитрию Кириченко, Ивице Оличу и Алексею Медведеву.