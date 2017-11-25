- Очередной искрометный матч. Важные три очка, чего уж душой кривить. Есть небольшое давление на игроков, потому что два последних матча получились не очень хорошие. Важно было вернуться к терпению, организации игры и отдаче. Мы дотерпели, футбольный бог нас вознаградил. Спасибо ребятам, они не опустили руки и до конца верили в победу.

- Повлиял ли на игру уход двух тренеров из штаба?

- Где-то ребята и сыграли за этих двух тренеров, которые вложили в них душу. Это была такая благодарность им, - приводит слова Парфенова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, в матче 18 тура РФПЛ «Тосно» на «Петровском» переиграл тульский «Арсенал».

В первом тайме счет в матче открыл Горан Чаушич. Во втором тайме команды дважды обменялись голами: на мяч Сергея Ткачева тосненцы ответили хет-триком Евгения Маркова, который вышел на поле на 57 минуте, а отличился на 61, 79 и 81 минутах.

Отметим, самый быстрый хет-трик в РФПЛ принадлежит Веллитону, который в 2010 году забил три мяча "Томи" за шесть минут.

После этой победы "Тосно" поднялось из зоны вылета на 11 место, а Евгений Марков вышел на второе место в списке бомбардиров, забив восемь мячей за сезон.

Также Марков стал третьим игроком в истории чемпионатов России, которому удалось сделать хет-трик после выхода на замену. До этого такое удавалось Егору Титову, Дмитрию Кириченко, Ивице Оличу и Алексею Медведеву.