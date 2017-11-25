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Бесчастных оставил «Тосно» багаж: его ученик выиграл матч команде за 20 минут

- Надо было заканчивать нашу неудачную серию. Мотивация была запредельная. Хорошо, что переломили игру, спасибо Маркову за такой отличный выход.

- На Быстрова обиделись за то, что не отдал вам пас в первом тайме?
- Он принял решение, никаких обид нет.

- Как восприняли уход Бесчастных и Щербака из тренерского штаба?
- Бесчастных работал именно с нападающими, делал теории. Руководству виднее, нам ничего не объясняли.

- Говорят, что у "Тосно" финансовые проблемы, а вы - главный актив команды. Готовы зимой покинуть команду?
- Посмотрим, время покажет. Пока рано говорить об этом. Конечно, меня и команду не устраивают финансовые трудности, но моя задача - играть и выполнять свою работу, - приводит слова Заболотного корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, хет-триком в ворота туляков отметился Евгений Марков. В составе "Арсенала" отличились Горан Чаушич и Сергей Ткачев. С 24 очками команда Миодрага Божовича осталась на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. "Тосно" вышел на 12-е место и набрал 20 очков.

1 декабря тосненцы встретятся в Москве с ЦСКА, а "Арсенал" примет в Туле "Спартак".

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