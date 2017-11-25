– Дважды вели в счете, что произошло? 
– Пропустили три обидных гола после подач. Не смогли удержать Маркова. Хотели выиграть, имели все в своих руках, но не получилось. 

– Вы общались с Марковым после матча. Что ему сказали? 
– Поздравил его с хет-триком и пожелал удачи. 

– Победа могла поднять вас в зону еврокубков. «Тосно» - злой гений «Арсенала»? 
– Не первый раз мы проигрываем такие игры, где все в наших руках. Сейчас надо не расслабляться и не опускать рук. На носу «Спартак», мы уже выигрывали у больших команд и надеемся сделать это еще раз.

 

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Бесчастных оставил «Тосно» багаж: его ученик выиграл матч команде за 20 минут

– То, что перед вами «Спартак» играет с «Зенитом», на руку «Арсеналу»? 
– «Спартак» в матче «Зенитом» отдаст себя на 100 процентов. Но они большая команда, поэтому будут готовы к нам. 

– Кто выиграет в матче «Спартак» – «Зенит»? 
– Я бы хотел, чтобы победил «Зенит». 

– Вы провели несколько лет в Петербурге. Матчи здесь для вас особенные? 
– Здорово снова оказаться здесь. Жаль, не получилось сыграть, как надо. Но Петербург и «Петровский» всегда будут особенными для меня. 

– Надеетесь вернуться в «Зенит»? 
– Это не ко мне вопрос. Посмотрим, что будет, - передает слова Джорджевича корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, хет-триком в ворота туляков отметился Евгений Марков. В составе "Арсенала" отличились Горан Чаушич и Сергей Ткачев. С 24 очками команда Миодрага Божовича осталась на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. "Тосно" вышел на 12-е место и набрал 20 очков.

1 декабря тосненцы встретятся в Москве с ЦСКА, а "Арсенал" примет в Туле "Спартак".

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