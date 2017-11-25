– Дважды вели в счете, что произошло?

– Пропустили три обидных гола после подач. Не смогли удержать Маркова. Хотели выиграть, имели все в своих руках, но не получилось.

– Вы общались с Марковым после матча. Что ему сказали?

– Поздравил его с хет-триком и пожелал удачи.

– Победа могла поднять вас в зону еврокубков. «Тосно» - злой гений «Арсенала»?

– Не первый раз мы проигрываем такие игры, где все в наших руках. Сейчас надо не расслабляться и не опускать рук. На носу «Спартак», мы уже выигрывали у больших команд и надеемся сделать это еще раз.

– То, что перед вами «Спартак» играет с «Зенитом», на руку «Арсеналу»?

– «Спартак» в матче «Зенитом» отдаст себя на 100 процентов. Но они большая команда, поэтому будут готовы к нам.

– Кто выиграет в матче «Спартак» – «Зенит»?

– Я бы хотел, чтобы победил «Зенит».

– Вы провели несколько лет в Петербурге. Матчи здесь для вас особенные?

– Здорово снова оказаться здесь. Жаль, не получилось сыграть, как надо. Но Петербург и «Петровский» всегда будут особенными для меня.

– Надеетесь вернуться в «Зенит»?

– Это не ко мне вопрос. Посмотрим, что будет, - передает слова Джорджевича корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, хет-триком в ворота туляков отметился Евгений Марков. В составе "Арсенала" отличились Горан Чаушич и Сергей Ткачев. С 24 очками команда Миодрага Божовича осталась на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. "Тосно" вышел на 12-е место и набрал 20 очков.

1 декабря тосненцы встретятся в Москве с ЦСКА, а "Арсенал" примет в Туле "Спартак".