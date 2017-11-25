«Ренн» дома обыграл «Нант» благодаря дублю Хазри
Матч 14-го тура чемпионата Франции «Ренн» — «Нант» завершился победой хозяев – 2:1.
В составе победителей дубль сделал Вахби Хазри. У «Нанта» с пенальти забил Эмилиано Сала. Отметим, что у гостей на 57-й минуте был удален Николя Паллуа.
«Ренн» набрал 18 очков и занимает восьмое место. У «Нанта» 23 очка и пятое место. В следующем туре «Нант» примет «Монако», а «Ренн» на выезде сыграет с «АНже».
Чемпионат Франции. Лига 1
14-й тур
«Ренн» - «Нант» - 2:1
Голы: Хазри, 51, 88 – Сала, 73 (с пенальти)
Удаление: Паллуа («Нант»), 57