В составе победителей дубль сделал Вахби Хазри. У «Нанта» с пенальти забил Эмилиано Сала. Отметим, что у гостей на 57-й минуте был удален Николя Паллуа.

«Ренн» набрал 18 очков и занимает восьмое место. У «Нанта» 23 очка и пятое место. В следующем туре «Нант» примет «Монако», а «Ренн» на выезде сыграет с «АНже».

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

«Ренн» - «Нант» - 2:1

Голы: Хазри, 51, 88 – Сала, 73 (с пенальти)

Удаление: Паллуа («Нант»), 57