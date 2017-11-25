- Я страшно разочарован. Мы контролировали ход игры, но не стандартные положения. И мы проиграли именно из-за того, что не контролировали «стандарты». В итоге из-за этого мы проиграли. Очень сложно проанализировать это.

- Уволят ли меня? Я не знаю. Это очень болезненное время для меня. Я не разговаривал с владельцами. Сделать какие-то изменения - это нормальный шаг, когда команда не выигрывает в шести матчах подряд. Но решение за руководством, — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

Добавим, что «Халл» занимает 20-е место из 24-х, имея в активе 18 очков У «Бристоль Сити» 34 очка и пятое место. В следующем туре «Халл» на выезде сыграет с «Шеффилд Уэнсдэй».