«Мы ожидали, что будет такая вязкая игра, с упором на характер, с большим количеством борьбы. Настраивали ребят на это, вместе с тем, нужно было играть так, как мы отрабатываем на тренировках.

Считаю, что по инициативе мы выглядели неплохо, единственное, нам нужно добавить в остроте в атакующих действиях.

Также это касается взаимодействия всей команды во всех фазах игры. К сожалению, в очередной раз сами себе создали нервную концовку, но с честью вышли из этого. Ребята молодцы, набрали важные три очка», - цитирует Галактионова официальный сайт «Ахмата».

В составе грозненской команды отличились Филипе Сампайо и Лео. У «Уфы» точный удар на счету Ивана Облякова.

После этой победы «Ахмат» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», имея в активе 24 балла, находится на седьмом месте.

В следующем туре «Ахмат» 3 декабря в гостях встретится с «Краснодаром». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Амкар».