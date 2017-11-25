Защитник «Баварии» Никлас Зюле поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в чемпионате Германии (1:2).

«На протяжении большей части игры мы доминировали, но потом в течение пяти минут все перевернулось. Очень обидно, что мы тут проиграли. Но мы фокусируемся на будущих играх», - цитирует Зюле официальная группа «Баварии» Вконтакте.

В составе «Боруссии» отличились Торган Азар (с пенальти) и Маттиас Гинтер. У «Баварии» гол в активе Артуро Видаля. Отметим, что это первое поражение баварцев после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера.

«Боруссия» набрала 24 очка и поднялась на четвертое место. У «Баварии» 29 очков и первое место.

В следующем туре «Бавария» примет «Ганновер», а «Боруссия» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».