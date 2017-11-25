«На протяжении большей части игры мы доминировали, но потом в течение пяти минут все перевернулось. Очень обидно, что мы тут проиграли. Но мы фокусируемся на будущих играх», - цитирует Зюле официальная группа «Баварии» Вконтакте.

«Бавария» на выезде уступила «Боруссии» (Менхенгладбах)

В составе «Боруссии» отличились Торган Азар (с пенальти) и Маттиас Гинтер. У «Баварии» гол в активе Артуро Видаля. Отметим, что это первое поражение баварцев после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера.

«Боруссия» набрала 24 очка и поднялась на четвертое место. У «Баварии» 29 очков и первое место.

В следующем туре «Бавария» примет «Ганновер», а «Боруссия» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».

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