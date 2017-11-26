У победителей встречи дубль оформил Мауро Икарди и единожды отличился Марцело Брозович, а у хозяев поля один мяч забил Леонардо Паволетти.

«Интер» с 36-ю очками вышел в лидеры серии А, опередив «Наполи», у которого игра в запасе, на одно очко. А Кальяри расположился на 13-й строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 3 декабря примут «Кьево», а красно-синие в этот же день на выезде сыграют с командой «Болонья».

Чемпионат Италии

14-й тур

Кальяри – Интер 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 29' Икарди, 0:2 – 55' Брозович, 1:2 – 71' Паволетти, 1:3 – 83' Икарди.

Кальяри: Биттенкур, Романья, Чеппителли, Андреолли, Падоин, Ионицэ (Фариас, 64), Фараго, Жоао Педро (Коссу, 82), Барелла, Чигарини, Паволетти (Джаннетти, 87).

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Сантон, Д`Амброзио, Миранда, Весино (Брозович, 53), Гальярдини, Валеро, Кандрева (Жоау Канселу, 86), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Миранда (13), Чеппителли (66), Гальярдини (81), Джаннетти (89).