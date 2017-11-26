«Очень хорошо чувствовать себя победителем. Мы планировали играть азартно. Мы оставили очень мало пространства для соперника, и в нужные моменты удача была на нашей стороне.

Мне бы хотелось больше контроля мяча во второй половине, иначе игра превращается в осаду», - приводит слова Хекинга официальный сайт «Баварии».

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