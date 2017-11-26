Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хекинг – о победе над «Баварией» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

«Очень хорошо чувствовать себя победителем. Мы планировали играть азартно. Мы оставили очень мало пространства для соперника, и в нужные моменты удача была на нашей стороне.

Мне бы хотелось больше контроля мяча во второй половине, иначе игра превращается в осаду», - приводит слова Хекинга официальный сайт «Баварии».