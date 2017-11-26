«Играть против очень-очень хорошей команды было трудно. Мы знали, что моментов будет не так много и мы их в итоге использовали, кроме первого шанса Раффаэля.

Сыграли эффективно впереди, потом очень хорошо отоборонялись и отстояли преимущество. У нас были тяжелые периоды в игре, но я считаю, что в итоге в какой-то степени выиграли заслуженно. В каких-то моментах нам повезло, но без этого тоже никуда», - приводит слова Зоммера официальный сайт «Баварии».