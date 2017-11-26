Юрий Газзаев: Тревог за то, что пропустим, было немного
Главный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев – о победе над «Томью» (2:0) в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
«Заслуженная победа. Доминировали, создавали много моментов. Тревог за то, что пропустим, было немного. Но в целом отыграли от начала и до конца дисциплинированно и содержательно.
Эту часть сезона закрыли неплохо. Даже хорошо. Поблагодарил, похвалил команду и сказал, что потенциал гораздо выше. Расти и развиваться – это те возможности, которые есть у команды», - приводит слова Газзаева официальный сайт астраханской команды.