«Заслуженная победа. Доминировали, создавали много моментов. Тревог за то, что пропустим, было немного. Но в целом отыграли от начала и до конца дисциплинированно и содержательно.

Эту часть сезона закрыли неплохо. Даже хорошо. Поблагодарил, похвалил команду и сказал, что потенциал гораздо выше. Расти и развиваться – это те возможности, которые есть у команды», - приводит слова Газзаева официальный сайт астраханской команды.