– Мы могли намного раньше снять все вопросы о победителе, если бы реализовали свои моменты, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – А так в последние минуты пришлось защищать результат. Команда с этим справилась, поздравляю всех с победой!

– Насколько свои коррективы внесла погода: давно не было так холодно в Краснодаре?

– Мне кажется, она еще нас баловала. Фактически весь октябрь и ноябрь мы играли в Краснодаре в прекрасных условиях – при хорошей погоде и на отличном поле. Думаю, и сегодня была хорошая погода – для нашего региона в конце ноября.

– «Кубань» вновь создала большое количество моментов, но не воплотила их в голы. Что сегодня мешало игрокам в завершающей стадии: неуверенность, отсутствие верного взаимодействия?

– Сегодня у нас проходил последний пас, в нескольких моментах комбинации были разыграны идеально – мы просто не могли отправить мяч мимо вратаря. Может быть, торопились, может быть, действительно присутствовала спешка и давила ответственность за результат. Счет должен быть крупнее, победа – увереннее. Проанализируем матч со спокойной головой, увидим, из каких ситуаций наносился каждый удар, и тогда можно будет сказать, что помешало в том или ином моменте.