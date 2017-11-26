- Нам придется много работать, и это то, что я делал всю жизнь. Когда я был игроком, никогда не сдавался, и в качестве тренера тоже не собираюсь. Я буду подбадривать игроков, но никто не должен этого делать в отношении меня. Я всю жизнь делал это сам.

Это была сумасшедшая игра. В такое трудно поверить. Мы хорошо начали, и если вы ведете в счете 4:0, то просто не можете свести матч к 4:4. Считаю, что это произошло, потому что во втором тайме мы перестали играть в свой футбол. В первом тайме старались это делать, и выходило очень хорошо.

Но не удержали преимущество, пропускали такие голы, которые не должны были пропускать. Но, к сожалению, это случилось, - рассказал Бос.

Напомним, после первого тайма "Боруссия" вела со счетом 4:0, но не смогла удержать преимущество.