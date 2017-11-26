- Майкл знает, что в моём тренерском штабе есть одно свободное кресло для него. Когда он захочет его занять, оно всё ещё будет свободно. Мы вместе с руководством хотим этого.

Так что Кэррик находится в комфортной ситуации, его будущее связано с нами. Впрочем, он хочет быть игроком до конца сезона и вернулся к тренировкам с нами. Он хочет играть, и я доволен этим, - заявил Моуринью.

Отметим, что Майкл Кэррик из-за проблем с сердцем не выходил на ринг с сентября текущего года.

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