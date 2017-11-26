Адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден заявил о том, что его клиент готов выйти на cвязь с ФИФА.

Отмечается, что Родченков обладает доказательствами того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки национальной сборной, были клиентами государственной допинг-программы.

«Готов ли информатор поделиться этими данными с ФИФА? Да. Мой телефон включен, моя электронная почта работает», - заявил Уолден.

Он подчеркнул, что пока представители ФИФА не выходили с ним на связь.

- Пока что ФИФА не пыталась выйти на связь напрямую. Я не очень хорошо знаю эту организацию, но, если они действуют так же, как некоторые другие федерации, то могут быть рады держать голову в песке, - отметил адвокат.