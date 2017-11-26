«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Манучарян, Чантурия, Ильин.

«Краснодар»: Синицын, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Каборе, Перейра, Жоаозиньо, Классон, Смолов.

Запасные: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Подберезкин, Жигулев, Ристич, Сулейманов, Иван.

Игра начнется в 11:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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