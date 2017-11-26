«Оставшиеся в ноябре и декабре игры очень важны. Да, в следующем году будут еще матчи. Но сейчас играем с «Зенитом», ЦСКА, «Ливерпулем»… И тульский «Арсенал» нельзя сбрасывать со счетов. Нам нужно набрать как можно больше очков. Уже в понедельник встречаемся с «Зенитом». Думаю, если каждый в матче будет заниматься своим делом и отдаст на поле все силы, то сумеем победить. Сто процентов!», - приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Москве 27 ноября. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию поединка в 19:30 мск. После 17 туров «Зенит» располагается на втором месте, имея в активе 33 очка. «Спартак» на четвертом месте с 28-ю баллами.