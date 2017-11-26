«Наверное, это был самый сложный матч сезона. Отвратительная аура. Испанцы все для этого сделали. К тому же не пустили на игру наших болельщиков. Мы, конечно, видели на стадионе спартаковских поклонников. Но их было очень мало. А играть без наших болельщиков — это совсем не то», - приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

«Хотя такие матчи, как с испанцами, меня по-спортивному заводят. Если игра спокойная — это скорее давит. Когда ты всю встречу просто взламываешь, взламываешь, взламываешь оборону соперников», - добавил защитник.