«Анжи» поздравил с днем рождения главного тренера команды Вадима Скрипченко. Ему исполнилось 42 года.

- Коллектив «Анжи» от всей души поздравляет Вадима Викторовича Скрипченко с днем рождения! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых побед во главе нашей команды! Постараемся не обойтись сегодня одним только галстуком. Теперь у Вадима Викторовича есть ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, - говорится в сообщении в официальном твиттере «Анжи».

Сегодня в матче 18-го тура РФПЛ махачкалинцы сыграют на выезде с «Ростовом».