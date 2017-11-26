– Я понимаю, что это будет очень напряженный матч. Я помню игру в августе. Это будет красивая игра, и мы должны играть красиво, потому что я понимаю, как важно для нас победить в этом матче. В принципе, для нас сейчас важна любая победа, потому что мы отстали от цели, которую мы поставили в начале сезона, – приводит слова Дриусси «Фонтанка».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве 27 ноября и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. Петербуржцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, москвичи с 28 баллами идут на четвертом месте. В первом круге «Зенит» в Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 5:1.

Дриусси перешел в «Зенит» летом 2017 года. За сине-бело-голубых он провел 14 матчей, в которых забил 3 гола.