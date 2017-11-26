Александр Тарханов: Главная проблема «Урала» в матче с «Краснодаром» — реализация
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал итог матча 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:1).
«Играли довольно хорошо, были моменты, которые могли реализовать. Главная проблема – реализация. Портнягин хорошо сыграл, цеплялся за мячи, выиграл несколько верховых единоборств, но забить не получилось», - сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
Добавим, что в следующем туре 2 декабря «Урал» сыграет на выезде с «Зенитом», а «Краснодар» на следующий день примет грозненский «Ахмат».