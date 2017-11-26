«Могли сыграть лучше и увереннее выиграть эту игру. Сейчас мы довольны победой. Довольны, что взяли на тяжелейшем выезде важнейшие для нас три очка. Мы были на третьем месте два тура назад, потом опустились на пятое, сейчас поднялись. Такие качели. Мы знаем, что мы наверху, в первой пятерке. У нас задача минимум попасть в пятёрку, мы там находимся. Впереди много игр. Сейчас надо восстановиться и уже думать о следующей игре», - сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Единственный гол на 35-й минуте игры забил Федор Смолов. Ему ассистировал Виктор Классон. Таким образом, Смолов сравнялся с Александром Кокориным в списке лучших бомбардиров текущего сезона. В активе обоих форвардов - по 9 забитых мячей.