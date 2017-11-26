– «Спартак» – «Зенит» – центральный матч первой части сезона. Ожидаю яркой игры и обилие забитых мячей. У обеих команд очень сильная атака. Интересно, кто будет пятым россиянином в составе «Зенита». Это загадка для всех, – Сказал Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве 27 ноября и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. Петербуржцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, москвичи с 28 баллами идут на четвертом месте. В первом круге «Зенит» в Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 5:1.