«Ростов» — «Анжи»: Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Анжи» на встречу 18-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Вилюш, Ингасон, Гацкан, Калачев, Ионов, Байрамян, Маер, Бухаров.
Запасные: Песьяков, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Могилевец, Зуев, Думбия, Дядюн, Шомуродов.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Чайковский, Данченко, Прудников, Маркелов.
Запасные: Будаков, Армаш, Эльмурзаев, Афонин, Хубулов, Гулиев, Яковлев, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
Игра начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.