«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Вилюш, Ингасон, Гацкан, Калачев, Ионов, Байрамян, Маер, Бухаров.

Запасные: Песьяков, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Могилевец, Зуев, Думбия, Дядюн, Шомуродов.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Чайковский, Данченко, Прудников, Маркелов.

Запасные: Будаков, Армаш, Эльмурзаев, Афонин, Хубулов, Гулиев, Яковлев, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.

Игра начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.