«Победили за счет хорошей организации игры. Было мало моментов, но с "Рубином" по-другому не бывает. Когда в первом тайме Вернблум не забил, полезли в голову дурные мысли, но потом он все-таки забил», - сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

«Зная, что во втором тайме не будет особо качелей, было важно сыграть надежно в обороне. У нас команда опытная, поэтому не приходится говорить о расслабленности. Наши игроки всегда знают, как сыграть. Другое дело, когда бывает рикошет или отскок», - добавил тренер ЦСКА.

Армейцы набрали 32 очка и вернулись на третье место, у команды из Татарстана на данный момент 20 баллов и 11-я строчка.