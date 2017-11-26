- Вы знаете, мне недавно прислали ссылку на эту новость. Приятно было прочитать, что я в числе кандидатов на эту должность, но данная информация не соответствует действительности. Я ни с кем из Казахстана предметно не разговаривал.

Было бы интересно поработать в казахстанском чемпионате? В принципе, очень интересно. Много наслышан о казахстанском футболе, — прежде всего, благодаря играм «Астаны» в Лиге Европы. Примерно знаю положение команд в турнирной таблице. Сказать, что я смотрю каждый тур чемпионата Казахстана, конечно, нельзя, но матчи «Астаны» в Лиге Европы видел. А так, - серьезных предложений от казахстанских команд не поступало, - передает слова Билялетдинова Sports.kz.