Ранее сообщалось, что информатор WADA Григорий Родченков готов предоставить ФИФА показания, которые доказывают участие футболистов РФ в «государственной программе допинга».

«Большей глупости не придумать. В преддверии чемпионата мира всякая ерунда вылезает. Для чего применять допинг в футболе? Он нужен либо для силы, либо для выносливости, либо для скорости, но в футболе нужно всё вместе, и вообще непонятно, какой допинг тут может быть. По незнанию какие-то компоненты могут попадать в организм. Но в целом, думаю, это просто информационный вброс», - считает Гончаренко, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА.