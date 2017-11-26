- Мы должны быть довольны игрой. Обе команды демонстрировали интенсивный футбол на протяжении всех 90 минут. После долгого перелета у нас фактически не было времени на отдых, и поэтому матч получился очень сложным. Естественно, играть на выезде против столь сильного соперника нелегко, и мы должны быть довольны. В первом тайме мы выглядели уверенно и постоянно создавали опасные моменты, завладев мячом.

После перерыва у нас было много возможностей забить, но в свой лучший игровой отрезок мы пропустили в собственные ворота. Нам немного не повезло в том, как развивался голевой эпизод, но я рад, что мои игроки дали достойный ответ, продемонстрировав стремление переломить ход матча. Мы сделали все, чтобы победить, но все же сыграли вничью и должны быть довольны результатом, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что после этой игры «Челси» набрал 26 очков и занимает третье место. У «Ливерпуля» 23 очка и пятое место.