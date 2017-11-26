Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию о том, что российские футболисты принимали допинг.

«Я не владею ситуацией. Понятно, что отрицательно отношусь к допингу. В любом виде спорта», - цитирует Бердыева «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что информатор WADA Григорий Родченков сообщил о том, что допинг употребляли 34 российских футболиста. В этом списке Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Самедов, Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева и Екатерина Маслак.