- Играть каждые три дня очень тяжело, и я, как тренер, должен принимать решения в интересах команды. В таких условиях важно применять ротацию, чтобы дать возможность отдохнуть игрокам, в этом случае Сеску.

Не забывайте, что Бакайоко и Дринкуотер были травмированы, и Сеск принял участие во всех играх с начала сезона. В Китае и Сингапуре в нашем распоряжении были только с Н'Голо и Сеском, после чего Н'Голо получил травму, и Сеск продолжил играть. Он выходил в каждом матче и демонстрировал футбол высокого уровня, поэтому я принял решение дать ему отдых. Кроме того, было важно дать новому игроку возможность проявить себя в большом матче, чтобы показать, что я верю в него. Я могу рассчитывать на Дринкуотера, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, что Фабрегас вышел на поле на 74-й минуте встречи.