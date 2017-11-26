Напомним, что после отставки Олега Кононова исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» был назначен Михаил Галактионов.

«Мы довольны работой Галактионова, поиск нового тренера не ведем. Надеемся, команда хорошо его приняла. Хотим, чтобы у нас вместе с ним все получилось», - цитирует Айдамирова ТАСС.

Отметим, что под руководством 33-летнего специалиста «Ахмат» набрал семь очков в трех матчах.

Грозненский клуб занимает шестое место после 18-и туров чемпионата России. 

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