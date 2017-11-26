Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не ведет поиски нового главного тренера.

Напомним, что после отставки Олега Кононова исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» был назначен Михаил Галактионов.

«Мы довольны работой Галактионова, поиск нового тренера не ведем. Надеемся, команда хорошо его приняла. Хотим, чтобы у нас вместе с ним все получилось», - цитирует Айдамирова ТАСС.

Отметим, что под руководством 33-летнего специалиста «Ахмат» набрал семь очков в трех матчах.

Грозненский клуб занимает шестое место после 18-и туров чемпионата России.