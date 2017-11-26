«Я доволен игрой своей команды, мне не в чем упрекнуть футболистов. Они проявили бойцовские качества. Хотелось бы сказать про неоднозначное судейское решение в конце первого тайма, когда арбитр назначил пенальти», - сказал Скрипченко в эфире «Наш футбол».

После победы «Ростов» набрал 22 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» с 16 очками занимает 15-е место.