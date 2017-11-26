В составе победителей отличились Мемфис Депай, который сделал дубль, Максвелл Корне, Мариано Диас и Мизиан Маолида. У гостей на 70-й минуте был удален Марлон.

«Лион» набрал 29 очков и занимает третье место. У «Ниццы» 14 очков и 18-е место. В следующем туре «Лион» примет «Лилль», а «Ницца» на выезде сыграет с «Тулузой».

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

«Ницца» - «Лион» – 0:5

Голы: Депай, 5, 38, Корне, 20, Диас, 28, Маолида, 80

Удаление: Марлон («Ницца»), 70