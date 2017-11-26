«Ахмат» рассмотрит предложения по покупке Швеца
«Ахмат» готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника команды Антона Швеца по окончании осенней части сезона.
Отметим, что 24-летний полузащитник подписал контракт с «Ахматом» летом 2017 года. До этого Швец выступал за вторую команду «Вильярреала».
«Если будут предложения, то мы их рассмотрим. Сейчас он игрок клуба, и у него действующий контракт, расстаться с ним мы пока не готовы. Но если вдруг будут предложения, то мы их разберем вместе с Антоном», - цитирует гендиректора грозненского клуба Ахмеда Айдамирова ТАСС.
Добавим, что Швец в 14 матчах за «Ахмат» забил два мяча.