Отметим, что 24-летний полузащитник подписал контракт с «Ахматом» летом 2017 года. До этого Швец выступал за вторую команду «Вильярреала».

«Если будут предложения, то мы их рассмотрим. Сейчас он игрок клуба, и у него действующий контракт, расстаться с ним мы пока не готовы. Но если вдруг будут предложения, то мы их разберем вместе с Антоном», - цитирует гендиректора грозненского клуба Ахмеда Айдамирова ТАСС.

Добавим, что Швец в 14 матчах за «Ахмат» забил два мяча.