В концовке матча победный гол с пенальти провел Алексис Санчес. «Арсенал» набрал 25 очков и занимает четвертое место. У «Бернли» 22 очка и седьмое место.

В следующем туре «Арсенал» примет «Хаддерсфилд», а «Бернли» на выезде сыграет с «Борнмутом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Бернли» - «Арсенал» - 0:1

Гол: Санчес, 90+2, с пенальти

«Арсенал»: Чех, Косьелни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Джака, Колашинац, Ивоби (Уилшер, 67), Санчес, Ляказетт (Уэлбек, 79).