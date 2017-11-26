«Арсенал» вырвал победу в матче «Бернли»
Матч 13-го тура чемпионата Англии «Бернли» — «Арсенал» завершился победой гостей – 1:0.
В концовке матча победный гол с пенальти провел Алексис Санчес. «Арсенал» набрал 25 очков и занимает четвертое место. У «Бернли» 22 очка и седьмое место.
В следующем туре «Арсенал» примет «Хаддерсфилд», а «Бернли» на выезде сыграет с «Борнмутом».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
13-й тур
«Бернли» - «Арсенал» - 0:1
Гол: Санчес, 90+2, с пенальти
«Арсенал»: Чех, Косьелни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Джака, Колашинац, Ивоби (Уилшер, 67), Санчес, Ляказетт (Уэлбек, 79).