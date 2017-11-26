– В перерыве пришлось менять тактику, так как пропустили гол. «Ростов» давно не выигрывал, у них было сложное психологическое состояние. Были готовы, что после перерыва соперник станет играть на быстрых атаках. Не доработали на стандартах, не досмотрели за Бухаровым и пропустили второй мяч.

– Подвело нас и исполнительское мастерство. Данченко был близок, чтобы сравнять счет, но не реализовал своей шанс. Я доволен игрой команды. Особенно в первом тайме. Во втором тайме было много брака, – сказал Скрипченко.