У хозяев с пенальти отличился Джанлука Лападула, у гостей гол в активе Стефана Эль-Шаарави. Отметим, что у римлян на 69-й минуте был удален Даниэле Де Росси.

«Рома» набрала 31 очко и занимает четвертое место. У «Дженоа» 10 очков и 17-е место. В следующем туре «Рома» примет СПАЛ, а «Дженоа» на выезде сыграет с «Вероной».

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Дженоа» - «Рома» - 1:1

«Рома»: Алиссон, Коларов, Жезус, Фасио, Флоренци, Де Росси, Наингголан (Шик, 87), Сроотман, Эль-Шаарави (Гоналон, 78), Перотти (Дефрель, 58), Джеко.

Голы: Лападула, 70 с пенальти – Эль-Шаарави, 59

Удаление: Де Росси, 69