1. Сергей Ковалев нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

2. «Краснодар» на выезде обыграл «Урал».

3. ЦСКА обыграл «Рубин» благодаря голу Понтуса Вернблума.

4. «Ростов» выиграл у «Анжи» благодаря дублю Бухарова.

5. Григорий Родченков утверждает, что 34 российских футболиста применяли допинг.

6. Стартовал Кубок мира по биатлону. Одиночную смешанную эстафету выиграла сборная Австрии, а сборная России заняла восьмое место.

7. В Формуле-1 сезон завершен. Победу на последнем Гран-при чемпионата в Абу-Даби одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

8. Семен Павличенко стал вторым на Кубке мира по санному спорту, уступив Феликсу Лоху.

9. На Кубке мира по бобслею победу в четверках одержал экипаж Александра Касьянова.

10. «Наполи» после победы над «Удинезе» вновь лидирует в чемпионате Италии.

11. «Арсенал» вырвал победу в концовке матча с «Бернли».

12. IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.

Текст дня: «Победа вернет «Спартак» в чемпионскую гонку». Эксперты о главном матче осени