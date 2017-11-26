Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси перед встречей со «Спартаком» в 18-м туре РФПЛ рассказал, почему перешел в петербургский клуб.

– Если бы не Паредес в «Зените», то вы бы перешли в «Спартак»?

– Да, такие переговоры велись. «Спартак» и «Зенит» соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был игроком «Зенита». Он убедил меня, что «Зенит» – по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним вместе.

– Вы же играли с Фернандо Кавенаги. Что он рассказывал о России?

– Он говорил, что в Петербурге очень холодно! Рассказывал, что Москва очень красивый город с прекрасной ночной жизнью.

– Паредес из «Боки Хуниорс». Вы из «Ривера». Как вы проживаете такие матчи?

– Вот совсем недавно было дерби. Я проиграл Лео. Что именно – не могу сказать. Это наш маленький секрет, – приводит слова Дриусси «Фонтанка».

Напомним, 21-летний аргентинец подписал с петербургским клубом четырехлетний контракт в июле. Ранее Дриусси выступал за «Ривер Плейт». В чемпионате России нападающий провел 14 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в Москве 27 ноября. Встреча на «Открытие Арене» начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В первом круге петербуржцы одержали победу над красно-белыми со счетом 5:1. После 17 туров «Зенит» занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 33 очка. Спартаковцы идут пятыми с 28 баллами.