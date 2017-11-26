«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью
Матч 13-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» завершился вничью – 2:2.
В составе хозяев отличились Виллиан Жозе и Аднан Янузай. У «Лас-Пальмаса» забивали Тана и Хонатан Виера. У басков в концовке был удален Альваро Одриосола.
«Реал Сосьедад» набрал 19 очков и занимает седьмое место. У «Лас-Пальмаса» семь очков и 19-е место.
В следующем туре «Лас-Пальмас» примет «Бетис», а «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Атлетико».
Чемпионат Испании. Примера
13-й тур
«Реал Сосьедад» - «Лас-Пальмас» - 2:2
Голы: Виллиан Жозе, 31, Янузай, 62 – Тана, 21, Виера, 66
Удаление: Одриосола («Реал Сосьедад»), 90+4