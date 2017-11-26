В составе хозяев отличились Виллиан Жозе и Аднан Янузай. У «Лас-Пальмаса» забивали Тана и Хонатан Виера. У басков в концовке был удален Альваро Одриосола.

«Реал Сосьедад» набрал 19 очков и занимает седьмое место. У «Лас-Пальмаса» семь очков и 19-е место.

В следующем туре «Лас-Пальмас» примет «Бетис», а «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Атлетико».

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур

«Реал Сосьедад» - «Лас-Пальмас» - 2:2

Голы: Виллиан Жозе, 31, Янузай, 62 – Тана, 21, Виера, 66

Удаление: Одриосола («Реал Сосьедад»), 90+4