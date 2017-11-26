«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги, обыграв в финале «Мазервелл»
Победителем Кубка шотландской лиги стал «Селтик».
В финальном матче клуб из Глазго переиграл «Мазервелл» со счетом 2:0. В составе «кельтов» отличились Джеймс Форрест и Мусса Дембеле (с пенальти). Отметим, что «Селтик» выиграл этот трофей в 17-й раз. Лидерство по количеству побед принадлежит «Рейнджерс» - 27 трофеев.
Кубок шотландской лиги
Финал
Стадион «Фир Парк» (Мазервелл)
«Мазервелл» - «Селтик» - 0:2
Голы: Форрест, 49, Дембеле, 60, с пенальти
Удаление: Кипре («Мазервелл»), 58