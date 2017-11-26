В финальном матче клуб из Глазго переиграл «Мазервелл» со счетом 2:0. В составе «кельтов» отличились Джеймс Форрест и Мусса Дембеле (с пенальти). Отметим, что «Селтик» выиграл этот трофей в 17-й раз. Лидерство по количеству побед принадлежит «Рейнджерс» - 27 трофеев.

Кубок шотландской лиги

Финал

Стадион «Фир Парк» (Мазервелл)

«Мазервелл» - «Селтик» - 0:2

Голы: Форрест, 49, Дембеле, 60, с пенальти

Удаление: Кипре («Мазервелл»), 58