«Герта» на выезде обыграла «Кельн» благодаря дублю Ибишевича
Матч 13-го тура чемпионата Германии «Кельн» — «Герта» завершился победой гостей – 2:0.
В составе победителей дубль сделал Ведад Ибишевич, один из мячей он забил с пенальти. «Герта» набрала 17 очков и занимает 11-е место. У «Кельна» два очка и последнее место.
В следующем туре «Герта» примет «Айнтрахт», а «Кельн» на выезде сыграет с «Шальке».
Чемпионат Германии. Бундеслига
13-й тур
«Кельн» - «Герта» - 0:2
Голы: Ибишевич, 17, 65, с пенальти