В составе победителей дубль сделал Ведад Ибишевич, один из мячей он забил с пенальти. «Герта» набрала 17 очков и занимает 11-е место. У «Кельна» два очка и последнее место.

В следующем туре «Герта» примет «Айнтрахт», а «Кельн» на выезде сыграет с «Шальке».

Чемпионат Германии. Бундеслига

13-й тур

«Кельн» - «Герта» - 0:2

Голы: Ибишевич, 17, 65, с пенальти