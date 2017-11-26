По ходу матча гости вели со счетом 2:0. Отличились Седрик Бакамбу и Карлос Бакка. Впрочем, «Севилья» смогла не только отыграться, но и выйти вперед. У андалусийцев забивали Клеман Ленгле, Франко Васкес и Эвер Банега (с пенальти).

У хозяев на 78-й минуте был удален Виктор Руис, а российский полузащитник Денис Черышев не попал в заявку из-за травмы.

«Севилья» набрала 25 очков и занимает пятое место в чемпионате Испании. У «Вильярреала» 21 очко и шестое место.

В следующем туре «Вильярреал» на выезеде сыграет с «Леганесом», а «Севилья» примет «Депортиво».

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур

«Вильярреал» - «Севилья» - 2:3

«Вильярреал»: Барбоса, Гаспар, Альваро, Руис, Коста, Тригерос (Торрес, 84), Эрнандес (Герра, 48), Сориано (Сансоне,69), Форналс, Бакка, Бакамбу.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Гайс, Ленгле, Кароль, Банега, Писарро, Сарабия (Навас, 90), Васкес (Крон-Дели, 68), Корреа, Муриэль (Гансо, 90).

Голы: Бакамбу, 19, Бакка, 53 – Ленгле, 56, Васкес, 58, Банега, 78, с пенальти

Удаление: Руис, 78