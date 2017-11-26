«Севилья» на выезде обыграла «Вильярреал», уступая со счетом 0:2 по ходу матча
Матч 13-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Севилья» завершился победой гостей – 3:2.
По ходу матча гости вели со счетом 2:0. Отличились Седрик Бакамбу и Карлос Бакка. Впрочем, «Севилья» смогла не только отыграться, но и выйти вперед. У андалусийцев забивали Клеман Ленгле, Франко Васкес и Эвер Банега (с пенальти).
У хозяев на 78-й минуте был удален Виктор Руис, а российский полузащитник Денис Черышев не попал в заявку из-за травмы.
«Севилья» набрала 25 очков и занимает пятое место в чемпионате Испании. У «Вильярреала» 21 очко и шестое место.
В следующем туре «Вильярреал» на выезеде сыграет с «Леганесом», а «Севилья» примет «Депортиво».
Чемпионат Испании. Примера
13-й тур
«Вильярреал» - «Севилья» - 2:3
«Вильярреал»: Барбоса, Гаспар, Альваро, Руис, Коста, Тригерос (Торрес, 84), Эрнандес (Герра, 48), Сориано (Сансоне,69), Форналс, Бакка, Бакамбу.
«Севилья»: Рико, Меркадо, Гайс, Ленгле, Кароль, Банега, Писарро, Сарабия (Навас, 90), Васкес (Крон-Дели, 68), Корреа, Муриэль (Гансо, 90).
Голы: Бакамбу, 19, Бакка, 53 – Ленгле, 56, Васкес, 58, Банега, 78, с пенальти
Удаление: Руис, 78