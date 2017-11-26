В официальном твиттере ВВС появилась фейковая фотография с матча московского ЦСКА.

На фото изображена трибуна фанатов московских армейцев, которые, якобы, использовали большие ленты цветов радуги в поддержку ЛГБТ-движения. На выходных подобная акция проходила в Англии, и фото со стадиона в Москве на матче ЦСКА попало в подборку ВВС.

Отметим, что на самом деле ленты были цветов ЦСКА – красного и синего. Приведенная британским СМИ фото не соответствует действительности.