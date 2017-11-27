Унаи Эмери: Рады, что взяли три очка в Монако
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери – о победе над «Монако» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции.
«Мы очень рады, что взяли три очка на выезде и увеличили отрыв от ближайшего преследователя в таблице. Команды, которые ниже нас в таблице сильны, поэтому этот отрыв придает нам уверенности.
Мы провели очень хорошие 90 минут в Монако. Наша команда в полном порядке. Приятно видеть, как нашу игру на высоком уровне», - приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».