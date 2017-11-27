«Мы очень рады, что взяли три очка на выезде и увеличили отрыв от ближайшего преследователя в таблице. Команды, которые ниже нас в таблице сильны, поэтому этот отрыв придает нам уверенности.

Мы провели очень хорошие 90 минут в Монако. Наша команда в полном порядке. Приятно видеть, как нашу игру на высоком уровне», - приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».