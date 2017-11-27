Александр Кокорин: Проблемы со здоровьем не позволяют мне показывать ту игру, которую все привыкли видеть
Форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался о собственной игре в нынешнем сезоне.
На данный момент в активе нападающего 25 матчей, 17 голов и 3 голевые передачи.
«В принципе устраивает, но в последнее время мешают проблемы со здоровьем. Это не позволяет показывать ту игру, которую все привыкли видеть в моем исполнении. Это единственное, что расстраивает. Но выбор небольшой: либо продолжать играть, либо уйти в бессрочный отпуск», – цитирует Кокорина "Чемпионат".