Александр Кокорин: «Спартак» – главный раздражитель «Зенита»

На данный момент в активе нападающего 25 матчей, 17 голов и 3 голевые передачи.

«В принципе устраивает, но в последнее время мешают проблемы со здоровьем. Это не позволяет показывать ту игру, которую все привыкли видеть в моем исполнении. Это единственное, что расстраивает. Но выбор небольшой: либо продолжать играть, либо уйти в бессрочный отпуск», – цитирует Кокорина "Чемпионат".

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