Наставник «Зенита» Роберто Манчини готов встать у руля сборной Италии, которая пропустит ЧМ-2018 в России.

"Возглавлять сборную своей страны – это заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы большой честью", – цитирует специалиста Rai Sport.

Напомним, команда под руководством Джампьеро Вентуры уступила в стыковых матчах сборной Швеции (0:1). После этого наставник покинул свой пост, а спустя некоторое время объявил об уходе Карло Тавеккио, который занимал должность главы Федерации футбола.

Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что Манчини не собирается покидать питерский клуб.