Роберто Манчини: Для меня большая честь возглавить сборную Италии. Это мечта любого тренера
Наставник «Зенита» Роберто Манчини готов встать у руля сборной Италии, которая пропустит ЧМ-2018 в России.
"Возглавлять сборную своей страны – это заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы большой честью", – цитирует специалиста Rai Sport.
Напомним, команда под руководством Джампьеро Вентуры уступила в стыковых матчах сборной Швеции (0:1). После этого наставник покинул свой пост, а спустя некоторое время объявил об уходе Карло Тавеккио, который занимал должность главы Федерации футбола.
Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что Манчини не собирается покидать питерский клуб.