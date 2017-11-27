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Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Насколько это реально?

"Возглавлять сборную своей страны – это заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы большой честью", – цитирует специалиста Rai Sport.

Напомним, команда под руководством Джампьеро Вентуры уступила в стыковых матчах сборной Швеции (0:1). После этого наставник покинул свой пост, а спустя некоторое время объявил об уходе Карло Тавеккио, который занимал должность главы Федерации футбола.

Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что Манчини не собирается покидать питерский клуб.

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