«Наполи» уже в это зимнее трансферное окно может приобрести нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

По информации Calciomercato, Смолов идеально впишется в игровую схему «Наполи» 4-3-3. Отметим, что контракт 27-летнего россиянина с «Краснодаром» рассчитан до июня 2019 года.

По данным transfermarkt.ru, текущая стоимость Смолова составляет 12 миллионов евро. В этом сезоне нападающий провел 13 игр за краснодарцев, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. В своей карьере Смолов играл за «Динамо Москва», «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал». За сборную России форвард сыграл 28 матчей и забил 11 мячей.